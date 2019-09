Robert Pattinson az utóbbi időben sok olyan jelenetet kapott, amikor önamgához kellett nyúlnia.

Robert Pattinsont az Alkonyat című filmben és annak folytatásaiban ismerhették meg az emberek, de most egy merőben új szerepre készül: ő lesz Batman. Ennek a lehetőségnek különösen örül, mert végre nem kell nagyon intim jeleneteket forgatnia. utóbbi filmjeiben ugyanis szinte mindegyikben magához kellett nyúlnia a kamerák előtt.

„Folyamatosan maszturbáltam. Ezt csináltam a Csillagok határánban, a Damselben, és a The Devil All the Time-ban. Csak akkor tűnt fel nekem is, amikor már negyedszerre is ilyen jelenetet kaptam" - árulta el a Variety interjújában.