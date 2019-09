Tudtad? Meglepő okok a hüvelyszárazság mögött

A hüvelyszárazság nagyon sok nőnél jelentkezhet, és nem csak azért, mert változókorba lépett. Több különféle, olykor meglepő oka is lehet a kialakulásának, és habár elsőre csak apróbb kellemetlenségnek tűnhet, komoly hatással lehet egyebek között a szexuális életre is. Nézzük, mik vezethetnek a kialakulásához.

A hüvelyszárazság kortól függetlenül sok nőnél kialakulhat, habár a menopauza a leggyakoribb oka, korántsem az egyetlen. Semmiképp nem szabad félvállról venni, ugyanis komoly szövődményekhez is vezethet az, ha nem törődünk vele. Normális esetben a hüvely falát egy vékony, átlátszó folyadékréteg síkosítja, amelyért az ösztrogén nevű hormon felel.

Szintjének csökkenése a hüvely nedvességét is hátrányosan befolyásolja. Ez pedig nemcsak sérülékenyebbé, de fertőzésekre hajlamosabbá is teszi az intim területet. Ezért a nőknél meglehetősen gyakori húgyúti fertőzés ugyanúgy következménye lehet a hüvelyszárazságnak, mint a vizeletürítés közben jelentkező égő, viszkető érzés és a szexuális aktus közben érzett enyhébb vagy erősebb fájdalom. A hosszabb ideje fennálló hüvelyszárazság sok kellemetlenséggel jár, kialakulásának okai között pedig számos tényező szerepel.

StresszA szervezetünkre rendkívül káros stressz az életünk része, és sajnos nagyon nehéz kikerülni. Testünk egész működésére kihat, így a hormonrendszerünkre is. Könnyen megborítja ezt az érzékeny egyensúlyt, ami rengeteg fizikai tünettel járhat. A stressz – sok egyéb, egészséget érintő probléma mellett – a hüvely nedvességtartalmáért is felelős ösztrogén hormon termelődésének zavarához, következésképpen hüvelyszárazsághoz is vezethet.

FogamzásgátlóA fogamzásgátlásra használt tabletták a hormonrendszerre hatnak, és több kellemetlen mellékhatással is járhatnak. Szedése során gyakran előfordulhat a libidó, vagyis a nemi vágy csökkenése, ugyanakkor hüvelyszárazságot is okozhat, amely végképp romba döntheti a szexuális életet.

Diéta, egészségtelen étkezésAz vagy, amit megeszel – unalomig ismételt frázis, de nem véletlenül. Az egészséges, és változatos étrend biztosítja a szervezetünk számára a szükséges tápanyagokat és vitaminokat, ez a testünk működésének alapja. Amennyiben hosszú ideig nagyon keveset eszünk, táplálékcsoportokat hagyunk ki, az bizony könnyen felboríthatja a szervezet belső egyensúlyát, a hormonháztartással együtt. A koplalással elért hirtelen súlyvesztés is rendkívül veszélyes, több káros következménye mellett eredményezheti a női nemi hormonok működésének zavarát, ez pedig egyebek között hüvelyszárazsághoz vezethet.

BetegségekA rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott kemo- vagy sugárterápia is okozhat hüvelyszárazságot, de nem ez az egyetlen betegség, amelynek kezelése ilyen következménnyel járhat. A depresszióra szedett gyógyszerek is okozhatnak ilyen tüneteket, a libidó csökkenésével együtt. Egyes allergiára szedett pirulák mellékhatása is lehet a hüvelyszárazság, vagy akár vizelési nehézség. Az endometriózis, amely során a méh nyálkahártyája a méhen kívül is megjelenik és gyulladást okoz, szintén eredményezhet hüvelyszárazságot.

Terhesség és szoptatásA várandósság és a szoptatás során gyakran tapasztalhatják a nők, hogy a szexuális aktus kellemetlen, esetleg fájó érzéssel jár. Ennek oka pedig sokszor a hüvelyszárazság, mely a szervezetben zajló hormonális változások miatt jelenik meg. A panaszok idővel, a hormonrendszer működésének helyreállásával elmúlnak, addig pedig különböző síkosító készítmények segíthetik az intim együttlétek élvezetét.

A hüvelyszárazság tehát olyan állapot, amelynek kialakulása mögött számos tényező állhat. Minden esetben érdemes először orvosi segítséget kérnünk, hogy kiderüljön, nem szervi probléma, vagy nőgyógyászati betegség okozza-e a megjelenését, kezelésére pedig a kiváltó októl függően számos lehetőség közül választhatunk.