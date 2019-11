Megyeri Csilla kertelés nélkül beszélt arról, hogy mivel zsarolta meg párját, és azt is, hogy miért. A celeb Szulák Andrea műsorában mesélte el, hogy szerelmét szexmegvonással próbálta rávenni arra, hogy adjon le néhány kilót a feleslegéből.

"Mi szoktunk Zsoltival játékosan fogadni. Egyszer földobtam, hogy akkor nincs szex addig amíg le nem dobod a pocakot. Mert engem ez zavar, és látom, hogy téged is zavar. Sőt már az apukáját is zavarta, mert megszólta. Innen jött az, hogy no szex, amíg van pocak" - árulta el Csilla.