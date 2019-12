Majoros hajni és Majka kapcsolata hosszú évek óta tart, ráadásul botrányoktól mentesen. Hajni elárulta, szerinte miért ilyen kiegyensúlyozott a családi életük.

"Nem vagyok egy féltékeny típus. Nem tudom, ez miből fakad, talán önbizalom, vagy hogy a büszke nőket képviselem, és egyszerűen képtelen lennék lealacsonyodni és féltékenykedni, jeleneteket rendezni. De azt gondolom, ez azért van így, mert jól ismerem a világot, amiben Peti mozog, hiszen én is onnan jövök, és ezáltal sokkal könnyebb őt megértenem. Tisztában vagyok vele, hogy ezer és ezer impulzusnak van kitéve, de abszolút bizalmat szavaztam neki, és ez kölcsönös. Enélkül nem menne" - árulta el a Borsnak Hajni, aki azt is elmondta, tudatosan szakítanak időt egymásra.