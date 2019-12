Bár ritkán beszél szerelmi életéről Cara Delevingne, kedvese születésnapja alkalmából most mégis kivételt tett. Közösségi oldalára több, bensőséges hangulatú közös fotót is posztolt és ehhez még egy szerelmes üzenetet is írt Ashley Bensonnak.

„Annyi mindnet mondhatnék, de te úgyis tudod. Veled biztonságban érzem magam. Hagyod, hogy néha hülye legyek, hagyod, hogy szabad és vad legyek. Úgy érzem, mintha egész életemben ismertelek volna. Büszke vagyok arra, hogy láthatom, hogy azzá a nővé váltál, aki mindig is akartál lenni. Szeretlek!" - írta azokhoz a képkhez, amelyek között még egy közös fürdőzős, csókolózós kép is szerepel. Lapozz a pikáns képért!