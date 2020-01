Van pár dolog, ami igencsak képes lelombozni a vágyat. Ez nem feltétlenül a rossz technikát jelenti vagy a balül elsűlt kísérletezéseket, gyakran már az alapokkal is gondban vannak a férfiak. A Redditen megnyíló nők beszámolóiból válogattunk.

Többen is említették, hogy a csikló izgatása bajos dolog partnereiknek. Gyakran a bugyin át nem is igazán találják, csak a „felét", vagy épp túl erőteljesen kezdik el dörzsölni, ami, ha nincs elég nedvesség, igen kellemetlen, sőt akár égető érzést is kiválthat.

Sok nő tapasztalta már meg a pornónézés hátrányát. A fiatalabb generáció gyakorlatilag a felnőttfilmeken nőtt fel, és a benne látottakat próbálja megvalósítani a gyakorlatban is. Bár egészen jó trükköket is el lehet sajátítani a minőségi és érzéki pornófilmekből, a baj az, hogy általánosságban nulla előjátékkal és a női nem megalázásával vannak tele az ilyen jellegű edukatívnak egyáltalán nem nevezhető filmek.

A vad szex lehet nagyon jó, de ahhoz meg kell alapozni mind az együttlétet, mind a kapcsolati bizalmat.

Mások a figyelmetlenségre panaszkodtak. Hiába jelezték, hogy az adott póz és ritmus nekik tökéletes, partnerük mintha meg se hallotta volna. A libidó hamar lecsökken, ha azt érzi a nő, hogy a férfi nem figyel rá.

A jó szex kulcsa a saját igényeink kommunikálása és a partner igényeinek kielégítése lenne.