Baukó Éva évek óta csodás idomairól is híres, amit kemény edzéssel tart karban. Amióta életéből teljesen kizárta az alkoholt, és egészségtudatosabban él, nagyon szereti megmutatni követőinek formás alakját.

Általában mély dekoltázsára helyezi a hangsúlyt, ám most szuper kerek popsiját helyezte előtérbe. A kép pikantériáját az a fajta dark-kislányos közeg adja, melyet a fekete-fehér koncepcióval és egy hatalmas plüss mackóval ért el a fotós, Pfeifer Sándor.