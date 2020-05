A járvány időszakában a pornósok különféle módokon próbálnak túlélni: sokan webkamerán keresztül mutatnak be produkciókat a fizető nézőknek. Ebből hosszútávon nem lehet megélni, így érthető, hogy a pornósok nagyon szeretnének már újra forgatni.

A szexfilmrendező Kovi már öt éve kiszállt a szakmából, közel 100 kilótól szabadult meg és mióta felhagyott a szexfilmekkel, életmód tanácsadásból él. Neve mégis összeforrt a szakmával, így érthető, hogy most is sokan tőle kértek tanácsot.

"Telefonon hívnak, tudom-e, mikor kezdődhetnek újra a forgatások. Szerintem amíg tart a járvány, nem szabad dolgozni. Kerestek külföldi producerek személyesen is, hogy csináljunk pandémiás szexfilmet, maszkban, védőruhában, gumikesztyűben. De nem gondolom, hogy ízléses dolog lenne viccet csinálni ebből a helyzetből, meg én amúgy is befejeztem ezt a szakmát. Nagyon szép emlékeket őrzök a pornóiparban töltött két évtizedről, büszke is vagyok rá, de már nem szeretném folytatni"– mondta a Blikknek az exfilmes.