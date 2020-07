A 27 éves libanoni-amerikai nő minden fiatal lányt óva int a pornószakmától. Ő csupán három hónapig csinálta, de már nagyon bánja. Lelkileg annyira megviselte ez az időszak, hogy most pszichológushoz jár. Azóta ugyanis sok zaklatás éri, az előítéletekkel is meg kell küzdenie, és ha ez még nem lenne elég, az Iszlám Terrorszervezet is halálosan megfenyegette, mivel az egyik videóban hidzsábot visel.

A lány éppen ezért szeretné, ha a videói örökre eltűnnének az internetről, csakhogy ez nem így működik.

A videónak nem ő tulajdonosa, és hiába szeretné megvásárolni a jogokat, ez lehetetlen, bírósághoz pedig nem érdemes fordulnia.

Ezért úgy döntött, hogy petíciót indít. Arra hivatkozva hogy a pornóforgalmazó oldalak rengeteget kaszálnak a videókkal, míg a színészek ennek a töredékét kapják. Ő mindössze 3,7 millió forintot keresett a három hónap alatt 11 videóval, a PornHub és a BangBros pornóforgalmazó viszont milliárdokat kap a mai napig utána – írta a The Sun.