Az egzotikus szépségű Dania Ramírez kortalan szépség, 40 évesen is tökéletesen áll rajta a bikini. Pláne ha olyan merész darabot választ, ami köldökig van kivágva...

A színésznőt a Született Szobalányok vagy a Maffiózók című sorozatokból ismerhetik a nézők. A dominikai születésű Dania Ramírezt egzotikus külseje sok férfit ámulatba ájt. Nem is gondolnánk, hogy a sztár 40 éves, hiszen még az alakja is elképesztő.

Most egy egyberészes, pöttyös fürdőruhában mutatta meg, hogy milyen dögös, merész dekoltázst villantva.