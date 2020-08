Az orális kényeztetés (blowjob) során nem csupán a fizikai ingerlés nyújt élvezetet. A partner odaadása és maga a látvány is eget rengetően izgatóvá teszi ezt a fajta együttlétet. Mivel azonban az orális szex befogadása személyenként nagyon eltérő lehet – van, aki például nem is élvezi -, így érdemes több ember élményét is megismernünk. A Men's Health férfiakat kért meg arra, hogy írják le, mit is éreznek közben.

1. "Olyan érzés, mintha meleg fürdőbe meríteném a lábujjaimat, és valamiféle vákuumszivattyú dolgozna rajta" - Adam, 31

2. „A jófajta sz*pás művészet, élmény, utazás. Elvisz egy másik galaxisba, amíg nem látsz csillagokat."- Álvaro, 30

3. „Nem igazán szeretem a sz*pást. Bárki csinálta nekem, olyan volt, mintha küzdene. Nincs elég szorítás, súrlódás, hogy élvezzem." - Sam, 24

4. "Én kevésbé leszek tőle kanos, bár szeretem, de inkább csak arra jó, hogy késleltesse szex közben a csúcspontomat." - Josh, 32

5. „ Mintha valaki kiszívná belőled az életerőt, de jó értelemben." - Sean, 25

6. „Az agyamat izgatja igazán, hogy a partnerem imádja csinálni, hogy foglalkozik velem." - Ray, 28

7. „Úgy érzem közben, hogy a világ királya vagyok" - Jacob, 29

8. „A jó sz*pástól, kellemes melegség fut át az egész testeden." - Austin, 25

9. „A péniszem érintése teljes eufóriát okoz." - Shay, 27