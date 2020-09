Súlyos és krónikus fájdalmakkal élt éveken át Hannah Shewan Stevans, semmi nem segített rajta. 14 évesen érezte először, szinte a semmiből, hogy fájdalom kúszik fel a gerincén, ami semmitől nem csillapodik. Kezdetben csak enyhe irritációt érzett, de az idő múlásával elvislehetetlenné vált. Miután a gyógyszerektől kedzve a jógáig mindent kipróbált, szinte véletlenül jött rá a megoldásra. Egy barátjával eltöltött kielégítő éjszaka után észrevette, hogy az orgazmus csillapította a fájdalmát.

Az évek során számos diagnózist és kezelést kapott, még ópiátokkal is próbálkozott. Kiderült, hogy a fibromyalgia nevű kórban szenved, amit nem tudnak meggyógyítani, de végül a kielégülés enyhülést nyújtott neki. Ugyan azóta már nincs együtt a párjával, az önkielégítés is segít - írja a The Sun.