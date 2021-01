Számtalan cikk született már arról, hogy egy nő miért nem érzi magát érzelmileg biztonságban egy kapcsolatban. De mi van a férifakkal? Kár azt feltételeznünk, hogy velük ez nem történhet meg, ráadásul pont a nő viselkedése is lehet az oka. Összeszedtük, mitől érezheti magát egy férfi bizonytalannak a párkapcsolatban, sőt, akár a kilépést is fontolgathatja. Ha a következő helyzetek esetleg ismerősek, senki ne ess kétségbe, mindenre van megoldás!

Ha valamelyik fél bizonytalannak érzi a helyzetét egy párkapcsolatban, akkor annak eredményeként sérül a bizalom és a kötődés. Sokan azonban nem is jönnek rá, hogy azért nem jó a párkapcsolatuk, mert érzelmileg nem érzik magukat biztonságban. A férfiak esetében pedig különösen nehéz felismerni ezt a lelki állapotot. Nehezen fejezik ki az érzéseiket, szeretik leplezni azokat. A bizonytalanság érzésének felismerése a legtöbb férfi számára gyengeség, ezért inkább elnyomják még a gondolatát is. Nagyon fontos, hogy a nő felismerje, milyen viselkedéssel ránthatja ki a talajt a férfi lába alól, és ha már megtörtént, ami megtörtént, hogyan segíthet.

Mutatjuk, mitől bizonytalanodhat el egy férfi, még akkor is, ha minden erejével titkolja:

1. Ha egy másik férfinak bókol a párja

Sok férfinak kellemetlen az, ha a párja más férfit dicsér - teljesen mindegy, hogy a munkáját, a ruháját, vagy a sportos testalkatát illeti elismerő szavakkal. Nyilván nem minden pasira igaz az, hogy egy ilyen helyzet érzékenyen érinti, vannak akik jól tudják ezt kezelni, de mások alsóbbrendűnek, kevésbé vonzónak érezhetik magukat, ha szívük választottja más férfinak hízeleg. Úgy érzik, nem érnek fel a csodálat tárgyához, és párjuk 'ha ló nincs, a szamár is jó' alapon van csak mellettük.

2. Visszajelzés hiánya a szexuális teljesítményt illetően

A legtöbb férfi állandó kétségek között vergődik, hogy jól teljesít-e az ágyban. Ha a nő figyel arra, hogy a partnerét megerősítse abban, hogy az ágyban is tökéletesen elégedett vele, eltűnik a bizonytalanság, ez pedig szárnyakat adhat mindkét félnek. Itt nem feltétlenül arra gondolunk, hogy minden aktus után az egekbe kell dicsérni. Apró gesztusokkal, figyelmességekkel is a tudtára adhatod, hogy élvezed azt, amit csinál.

3. Ha egy korábbi kapcsolatban megcsalták

Ha a férfi azonnal új kapcsolatba lép egy rosszul végződött viszony után, akkor szinte biztos, hogy még nem tette túl magát a történteken. Nem fog bízni az új párjában, felmerülhet benne, hogy újra megcsalják. Ha a feldolgozatlan múlt rányomja a bélyegét az új kapcsolatra, és nem elég az, hogy a partnerek rengeteget beszélgetnek erről, szakember segítségét kell kérni, hogy legyen esély egy közös jövőre.

4. Ha a nőnek sok férfi barátja van

Nincs azzal semmi gond, ha a nő szeret az ellenkező neműek társaságában lenni, de ha sok időt is tölt velük, akkor a partner elhanyagoltnak érezheti magát. Azt gondolhatja, hogy az ő társasága nem olyan szórakoztató, és valamelyik haverral már több is kialakult egy egyszerű barátságnál. Ilyenkor meg kell találni az arany középutat, okosabban beosztani az időt a társunk és a haverok között. Fontos az őszinteség, hogy a nő biztosítsa hűségről a partnerét, és magyarázza el a barátság hátterét, hogy a férfi megértse, miért is vannak ők olyan jóban.