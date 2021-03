Jót tesz az ereknek és a szívnekA csókolózás hatását számos alkalommal vizsgálták a kutatók, és kiderült, hogy azoknak az embereknek, akik gyakrabban csókolóztak, alacsonyabb volt a koleszterinszintjük. Ennek egyszerű magyarázata van: amikor az ajkak összeérnek, akkor több oxitocin kezd termelődni a szervezetedben. Ez a hormon segít enyhíteni a stresszt és a szorongást, amelyek hozzájárulhatnak a magas koleszterinszinthez. A csók szintén segíthet a vérnyomás csökkentésében.



Az allergiás reakciókat is csökkenthetiA csókolózás általánosan javítja a közérzetet, a jó hangulat pedig sok mindenre orvosság lehet, de az allergiás reakciókat nem ezért képes csökkenteni, bár kapcsolatban áll vele. Az ajkak összeérése szinte rögtön enyhíti a stresszt, ami nagyban segít mindenféle allergiás reakció csillapításában.



Az arc fiatalításában is segítEgykor elképesztően népszerűek voltak azok az arcgyakorlatok, amelyek képesek a bőr fiatalítására és frissen tartására. A csókolózásnál erre tökéletesebbet nem találunk, ugyanis rengeteg arcizom vesz részt a folyamatban, így elképesztően eredményes az arc tonizásálában, szinte egy igazi edzés. Emellett a csókolózás fokozza a bőr vérellátását, ami serkentheti a kollagén és az elasztin termelését, ami köztudottan feszesíti a bőrt.



Enyhíti a fájdalmatAkár a szex, a csókolózás is olyan izgalmi állapotot teremt, amely számtalan hormont termel a szervezetben, és ezek bizony képesek a fájdalom csökkentésére. Ezért aztán a fejfájás és a menstruációs görcsök esetén is érdemes a csókolózással próbálkozni, plusz az erek tágítása és a vérnyomás csökkentése miatt is képes a fájdalom enyhítésére.



A fogak egészségéért is érdemes csókolózniA csókolózás által növekszik a nyál termelése, ami megvédi a fogakat a káros baktériumoktól, és még a fogszuvasodás kialakulását is megakadályozhatja. Egyes szakértők még azt is állítják, hogy ezeken kívül a nyálban lévő anyagok még a fogzománc apróbb elváltozásait is képes helyreállítani. Természetesen ez abban az esetben igaz, ha a szájápolás a csókolózásban résztvevő mindkét félnél rendszeres és alapos, különben problémát is tud okozni a csók, hiszen mindenféle baktériumok kerülnek át egyik szervezetből a másikba.

A fogyásban is segíthetA csókolózással a szervezetben megnövekszik a dopamin termelése. Ennek a hormonnak az egészségesnél alacsonyabb szintje azt is eredményezheti, hogy növekszik az ember étvágya, és ilyen esetekben hajlamosabbak lehetünk valamilyen egészségtelenebb és magas kalóriatartalmú ételt bevinni. Az elégedettség érzését azonban még így sem biztos, hogy elérjük. A magasabb dopaminszint pedig szabályozhatja az étvágyat, így pedig a súlygyarapodást is megakadályozhatja.

Kevésbé érezzük magunkat fáradtnakAkik nem rajonganak a kávéért, azoknak érdemes a csókolózással próbálkozniuk, ha nem sikerül maguktól felébredniük. A dopamin magasabb szintje ugyanis az energiaszintet is befolyásolja, ha alacsony, akkor fáradtabbnak érezhetjük magunkat, és több alvásra is lehet szükségünk.