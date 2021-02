Az egykori szupermodell nem először mutatja meg magát meztelenül, egy korábban róla megjelent könyv is számos pucérfelvételt tartalmaz, és nem egyszer szerepelt olyan kampányokban is, ahol ruhátlanul állt modellt.

A sokáig botrányairól is elhíresült Naomi 50 évesen is igazi bombázó, korábban el is mondta, miként őrzi meg szépségét.