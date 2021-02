Ígéretes tehetségnek tűnt tornászként a holland Verona van de Leur, ám ő úgy döntött felhagy a sporttal, és pornózni kezdett. Később még börtönben is ült zsarolásért, most szexi fotóival keresi a kenyerét.

Verona van de Leur még a 2002-es debreceni tornász vb-n is részt vett, és ezüstérmet szerzett, majd emellé még bezsebelt három ezüstöt. Ám úgy döntött, abbahagyja a versenysportot.

„Elegem lett a szigorú zárdaéletből. Mindent feláldoztam a sportért, még egy szelet csokit vagy fagyit sem ehettem"

A szülei azonban kitagadták a lányt, így gyakorlatilag az utcára került, ezért döntött úgy, hogy pornózni kezd.

„Más idegen férfiakkal sosem feküdtem le, csakis azokkal, akik szintén a pornóból éltek. Orgazmusom nem volt a forgatásokon, a nyögéseket és sikolyokat is csak megjátszottam" – mesélte Verona, aki tudja, hogy sokan megvetik a múltja miatt. Viszont akadnak bőven rajongói, akik szeretnék, ha visszatérne.

Ám ő ma már abból él, hogy az OnlyFans nevű oldalon árulja szexi fotóit és olykor sztriptízt is vállal – írta a The Sun. A nő egyébként még börtönben is ült, mivel megzsarolt egy hűtlen házaspárt. Ezért 72 napra lecsukták.