A párkapcsolatok is megszenvedték a koronavírus okozta bezártságot, és pontosan azok a dolgok nem elérhetőek most, amik általában segítik átlendíteni a szerelmeket egy-egy nehezebb időszakon. Hevesi Kriszta a Life.hu-nak elárulta, hogyan adhatunk ilyen körülmények között is új lendületet a kapcsolatunknak.