Az otthoni filmezést, és a maszkban való kéz a kézben sétálást váltsátok fel valami másra. Irány az autó, ami ez esetben nem az eszköz, hanem a cél!

Filmezzetek az autóban!

Készüljetek fel egy jól feltöltött laptoppal, nasival, innivalóval, párnákkal, és már készen is álltok egy kis környezetváltozásra. Hajtsatok olyan helyre, ahol nem zavarhatnak meg a külső zajok: erdő, folyópart, park széle, vagy épp egy kieső út. Ezután állítsátok kényelmes pozícióba az üléseket, tegyétek a laptopot a műszerfalra, és indulhat is az „autós mozi".

Legyetek együtt ÚGY is az autóban!

Korábban már írtunk arról, hogy miként lehet igazán fergeteges az autós szex. Amire fontos figyelnetek, hogy olyan helyen legyetek, ahol senki sem láthat meg benneteket, ami akár a saját kertetek is lehet, vagy épp a zárt garázs. A lényege, hogy máshol vagytok, és teljesen másként kell egymáshoz érnetek.

Karaokéra fel!

Üljetek be az autóba, és indulhat is a zene! Tegyétek be régi kedvenceiteket, énekeljetek felváltva, vagy együtt és nosztalgiázzatok úgy, mintha egy karaokés bárban lennétek. Amennyiben a ház előtt áll az autó, és nem indultok el vele sehová, egy vodka narancs is megalapozhatja a hangulatot, sőt, akár ki is öltözhettek.

Utazzatok, csak úgy!

Néha az utazás legjobb része maga az út. Tervezzetek egy kis kiruccanást a pároddal, és tegyétek az autóban utazást randevúvá. Ha tehetitek, válasszatok egy festőibb útvonalat, gyönyörű dolgokkal, helyekkel. Élvezhetitek a természetet, a gyönyörű épületeket, miközben egy csodás randevún vesztek részt.

Beszélgessetek!

Aki már élt át parkoló autóban komoly beszélgetést, az pontosan tudja, hogy ebben a szűk térben az emberek könnyebben meg tudnak nyílni a másik felé. Van, amit egyszerűen nem tudtok megbeszélni a lakásban? Irány az autó, ahol még a vitás helyzetek is könnyebben megoldódhatnak.

Vacsorázzatok lakáson kívül!

Neked is hiányzik, hogy étteremben ebédeljetek vagy vacsorázzatok? Kis módosítással ezt most is megtehetitek. Pattanjatok az autóba – vigyetek tálcákat -, és irány egy olyan étterem, ahol elvitel esetén kiszolgálhatnak, majd költsétek el az autóban, egy szép helyen, kényelmesen, zenét hallgatva, beszélgetve.

Előadásra fel!

Színház, stand up, nyílt beszélgetések... már hónapok óta nem volt részünk kulturális programban, ami alapvetően kitűnő randevú alap, hiszen az élményen túl, remek beszélgetések alakulhatnak ki közben vagy utána. A különböző videómegosztók és potcastek segítségével azonban nem kell feltétlenül nélkülözni, visszacsempészhetitek az életetekbe, de miért a négy fal között tennétek mindezt? Üljetek be az autóba, és kezdődhet is az előadás.

Ez csak pár tipp, ezeken kívül is számtalan dolgot lehet randevúként az autóban csinálni. Amennyiben igazán meg akarjátok teremteni a megfelelő hangulatot, ne csak spontán, hanem tervezetten, előre lebeszélt időben találkozzatok az autónál, az alkalomhoz megfelelő öltözékben.