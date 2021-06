Cicciolina nagyon bezárkózott a koronavírus alatt és ez a magánéletére is hatással volt. A volt pornószínésznőnek kevés lehetősége volt az ismerkedésre, szinte teljesen a négy fal közé szorult.

Nagyon visszafogottan éltem a járvány miatt, ez a szexuális életemre is hatással volt, már másfél éve nem szerelmeskedtem. Volt hiányérzetem, de be fogom hozni a lemaradást"

- mondta a Borsnak Staller Ilona, akinek azért mindig akadtak udvarlói, legutóbb egy 35 éves férfi csapta neki a szelet. Ilona végül vele is megszakította a kapcsolatot, pedig helyes és intelligens fiatalember volt.