Demi Rose forróbbnál forróbb képeket tölt fel közösségi oldalára, mindig ügyelve, hogy épp ne látszódjon túl intim testrésze.

A hatalmas keblű modell rajongói azonban már egy only fans oldalon megcsodálhatják valóban pőre testét is, hiszen pár hete ott is megtalálható a nem csak melleiről, de kerek fenekéről is elhíresült szépség.

Annak, aki még nem élt ezzel a lehetőséggel, nem kell azonban Demi dús idomairól lemondania, most épp giga dekoltázsával dobta fel követői napját.