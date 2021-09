Néha nehéz szülőnek lenni, főleg, amikor az ember kedvet kap a jó kis szeretkezéshez, de a gyerekek otthon nyüzsögnek. A szexszakértő szerint erre is van megoldás.

Mistress Sandy szerint, ha a gyerekek is otthon vannak, akkor minden lehetőséget meg kell ragadni egy jó kis hancúrozásra. A szexszakértő szerint ez felfrissíti a szexuális életünket, hisz kénytelenek vagyunk kreatív és kalandos megoldásokat találni. Azzal azért vigyázzunk, hogy ne zárjuk be az ajtót, mert a gyerekek kíváncsi természetűek. Helyette legyünk inkább csendben, ami önmagában is izgató lehet - írja a Daily Star.

Sandy szerint az a kulcs, hogy az ember nyitott legyen és bármikor hajlandó legyen egy jó kis kufircra. A mai világban, amikor egyre többen dolgoznak home office-ban, a legtutibb megoldás, ha úgy intézzük, hogy mindketten otthon legyünk, amikor a gyerek épp iskolában van.