Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Az otthon nem csupán egy olyan szükségszerűen fenntartott zug, ahol egy helyrajzi szám alatt külön életet élünk egy fedél alatt. Az ingatlan megszerzésével tulajdont szerez az ember, az otthon megteremtésével egy érzést is. Mert az otthon az a hely, ahol a párnáink akkor is egymás mellett fekszenek az ágyon, ha mi napközben nem hajtjuk rájuk a fejünket.

Egy hely, ahol a törülközőink csendben egymáson fekszenek a szekrényben, a könyveink közösen várnak minket a polcon sorakozva, és a fogkeféink egy pohárban pihennek olyankor is, ha nem használjuk őket. Amikor megszeretsz valakit, és összekötöd vele az életedet, akkor nem csak egy lakásba vagy egy házba költöztök be, hanem egymás lelkébe is.

Ha a szomszéd lakásban élő család elutazik egy hosszú hétvégére a telekre, attól még ők maradnak a legközelebbi szomszédaid. És így van ez a szeretteinkkel is. Nem tudunk mindig annyit otthon lenni velük, mint amennyit szeretnénk, de attól még a szeretteink. A szeretet ugyanis a lét néma anyanyelve, a többi ennek csupán jobb vagy rosszabb (félre)fordítása.