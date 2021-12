A modell és újságíró, Natasha Sandhu nemrég megdöbbentő fotót tett közzé saját Instagram oldalán. A hölgy két különböző szögből is lefotózta magát, a különbség azonban megdöbbentette a követőit. Mindkét képen Natasha látható, ám az egyiket tudatosan manipulálta és rá sem ismerni.

Sandhunak sosem volt problémája a testével, most azonban rajta is megjelent a narancsbőr. Elrejthette volna ezt a szépséghibát, de ő úgy döntött, megmutatja, milyen is valójában a teste. Lefotózta magát, miközben kissé hátradől az ágyban, a fény pedig árnyékot vet a combján. Ezután elkészített egy olyan képet, amin ügyel a fény-árnyék játékra, egyenes háttal ül és behúzza a hasát.

A különbség döbbenetes!

Mindkét fotó nagy sikert aratott a közösségi oldalán, a rajongók pedig egyöntetűen azt hangoztatják, hogy még narancsbőrrel sincs miért szégyenkeznie Natashának. A hölgy azon felül, hogy megpróbál megbarátkozni a korral járó szépséghibával, tudatosabban fogja megválogatni mit eszik, azonban határozottan kijelentette, hogy csak ezért nem fogja magát éheztetni – idézte Natashát a DailyStar.