Úgy szól a mondás, hogy a nyári alakért télen kell megdolgozni. Nos, Tóth Andi is egyetérthet ezzel, hiszen az év végén is kőkeményen dolgozik azon, hogy az ünnepi menü ne hagyjon nyomot az alakján. Nem mintha bármi oka is lenne az aggodalomra, ugyanis már a táncos showműsor előtt is bomba formában volt, azóta pedig még dögösebb lett.

Az énekesnő a táncparkettet most az edzőteremre cserélte, a flitteres ruhákat pedig melegítőre. Ahogy lecsengett a karácsony, ő már a jövő nyári formáján kezdett el dolgozni, amin, valljuk be, nem sokat kell csiszolni.