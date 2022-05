A Satisfyer Supernovának már a neve is óriási kéjrobbanást ígér, amihez minden nő szerencséjére, tartja is magát.

A szupernóvák az univerzum legnagyobb energiájú robbanásai közé tartoznak. Egy-egy szupernova olyan fényes lehet, hogy túlfényli a teljes galaxisának csillagmilliárdját. Így írják le egy fórumon, hogy mi is az a szupernóva-robbanás. Miután az orgazmusokat előszeretettel szokták robbanásokhoz hasonlítani, nem meglepő, ha egy szexjáték erről kapja a nevét. Nem meglepő, viszont vészjóslóan bátor névválasztás. Így hát nyilván kapva-kaptam az alkalmon, hogy tesztelhessem.

Megpillantva azonban az intergalaktikus élmény helyett valami teljesen más jutott eszembe: a Satisfyer Supernova egy méretes garnéla. Már csak a salsával teli koktélospohár hiányzott mellőle. És bár nagyon csábító volt, hogy ezt a képet életre keltsem, ellenálltam a kísértésnek, főleg mivel a fejemben még mindig ott motoszkált a csillagrobbanás gondolata.

Úgyhogy gyorsan ki is csomagoltam a visszafogott, stílusos kis dobozából az új játékomat, ami koncepciójában kissé hasonlít egy korábbi nagy kedvencemhez, a Satisfyer Pro+ G-spothoz. Ugyanis ez a kényeztető is egy olyan léghullámos csiklóizgató, aminek van egy rezgő, hüvelyi szára is, kifejezetten a G-pontra specializálva. A korábbi „nyuszi" néven emlegetett játékommal viszont volt két kisebb gondom. Az egyik, hogy annyira fix konstrukció volt, hogy néha nehéz volt mindent a helyére illeszteni. A másik, hogy – az előbbiből adódóan – mindenképp be kellett dugni a hüvelyi szárt, akkor is, ha csak a csiklóizgató rész érdekelt éppen.

Legnagyobb örömömre a Supernova mindekettőre megoldást jelent. Ennek a szára hajlítható, így nem okoz gondot, ha valaki a sztenderdtől eltérő arányokkal rendelkezik. Sőt, a hajlíthatóság miatt, kis ügyeskedéssel ugyan, de kiküszöbölhető a „kényszerű" hüvelyi használat is.

Rögtön teszteltem is hát, hogy mire képes a (nem is olyan) kicsi garnélám, ha kívülről közelít. Jelentem, a Supernova már itt méltóvá vált a nevére. Igen, egy jó léghullámos csiklóizgatóban nehéz csalódni, de a hangsúly a jón van. Persze személyenként változik, hogy kinek mi az ideális átmérő és forma, de esetemben tökéletesen eltalálták, hogy mire van szükségem. Nehéz előre megmondani, hogy az aktuális léghullámos csőr mennyire fog passzolni, de ha valakinek ez a kialakítás nem szimpi, van a Supernovának egy Sunray nevű tesója is, nagyon hasonló kialakítással, ráadás okos funkciókkal.

A másik nagy kérdés az volt, hogy ha mindkét részét használni akarom, akkor mennyire illeszkedik a vibrátor. A rugalmasságban itt sem kellett csalódnom, rövid kísérletezgetés és igazgatás után biztossá vált, hogy ennek a garnélának itt van a helye, nem pedig a pohár szélére aggatva. Kezdődhetett hát a – mostanra kissé képzavarossá vált – űrutazás, ami során 12 rezgési és 11 hullámos sebességfokozat biztosította a változatos élményeket.

A csillagrobbanás az ígérethez híven pedig jött is, és jönni is fog még valahányszor magam mögött hagynám picit az unalmas, földi hétköznapokat.

A cikk megjelenését a szexshop.hu támogatta.