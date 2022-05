Tóth Andi Vácon lépett fel péntek este, és ahogy mindig, most is igazán látványos koncertet adott rajongóinak. Azonban kivételesen nemcsak csodás hangjával hívta fel magára a figyelmet, hanem lecsúszott nadrágjával is, amelyből kilászott a bugyija.

Andi több Insta-sztorit is kirakott az eseményről, amelyeken jól látszik, hogy aznap fekete tanga volt rajta.

Tóth Andi szerelmi életéről időről időre felröppennek pletykák. Az énekesnő, aki jó ideje szingli, most azoknak üzent, akik szerint pasit keres magának.