Bianca Naldy már számtalan pornófilmben szerepelt, most azonban kijelentette, hogy politikai pályára szeretne lépni - persze nem feladva jelenlegi karrierjét. Úgy gondolja, a választópolgároknak is rendben lenne ez a felállás, még akkor is, ha egy keresztény pártban indulna.

Bianca kijelentette, hogy a szex egy szent cselekedet, az pedig, hogy ő ebből pénzt is keres, lényegtelen.

"A szex Istentől származik. Ő teremtette. Az állatok is szexelnek. Persze vannak emberek, akik álszentségből kritizálnak azért, amiből élek" – mondta. Hozzátette, az egyetlen lényeges különbség, hogy ő a kamerák előtt szexel, és profitál is belőle - írja a Daily Star.