Az igazán nagy rajongók képesek horror összegeket is kifizetni kedvencük egy személyes tárgyáért. Az elvetemült fanok viszont nem a szokványos kiegészítőkre utaznak, és képesek milliókat is kínálni csak azért, hogy az imádott ember ruháját vagy testnedvét a polcon tudhassák.

Bármennyire is őrültségnek hangzik, sokan élnek is a lehetőséggel. Egy reality sztár azzal lett világhírű, hogy palackozva árulta a szellentését, de nemrég már az izzadtságát is piacra dobta. Egy másik modell a testnedvek mellett használt fehérneműit is áruba bocsájtotta. Ha azt hinnénk, ilyen idehaza nem fordulhat elő, nagyon tévedünk.

Az ismert énekesnő, Tóth Andi nemrég meglepő vallomással állt elő Istenes Bence netes műsorában.

Volt, aki milliókat adott volna a bugyimért! Ez undorító... ez olyan személyes dolog. Viszont tudok valakit – egy női előadót itt nálunk –, aki tényleg eladta a fehérneműjét. Nem fogok nevet mondani, de én nem tudnék ilyet

– idézte Andit a Blikk, akit nagyon megbotránkoztatott az eset.