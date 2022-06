A hódítást követő biztonságérzet, a kapcsolatba bevonódó hétköznapibb feladatok, élmények, problémák könnyen háttérbe tudják szorítani az intimitást. Ahogyan az is befolyásolhatja a hosszú távú kapcsolatokban megélt szexualitást, hogy kinek mekkora a libidója – ami eltérhet az elején tapasztalttól. Van, aki akár mindennap lefeküdne a párjával, de szép számmal akadnak olyanok is, akik heti vagy havi két-három alkalommal is boldogok.

A kapcsolat első szexuális csúcspontjának lecsengése ritkán érkezik el a feleknél ugyanakkor. Az egyik, szexuálisan aktívabb fél emiatt pedig úgy érezheti, párja elfordult tőle, párkapcsolati gondokat kezd el beképzelni, szeretőt keres ott, ahol nem találhat. Ennek a féltékenységig fajuló folyamatnak elejét lehetne venni nyílt kommunikációval, csakhogy az emberek még párjuk előtt is gyakran tabunak érzik a szexről való diskurzust.

Van arra valamiféle örökérvényű igazság, hogy mi számít – gyakoriság szempontjából – ideális vagy még elfogadható nemi életnek házasságon belül? Az Archives of Sexual Behavior 2017-es, Amerikában végzett tanulmánya szerint egy átlagos házaspár évente 56-szor szexel. Hasonló eredményre jutott a Time magazin felmérése is. Tehát a heti egy szex boldog átlagosnak mondható.

Félre azonban a száraz tényekkel! A legfontosabb nem az, hogy a nagy átlaghoz képest hányszor szeretkeztek, hanem az, hogy ez számodra elegendő-e, kielégítő-e!

Lehetséges, hogy ez az amerikai statisztika most megnyugtatott, de abban az esetben, ha ez a heti egyszeri alkalom mégis kevésnek bizonyulna, vagy hirtelen csökkent az együtt töltött intim órák száma, semmiképp se söpörd a dolgot a szőnyeg alá.

A vádaskodás, a kikényszerített szex, vagy az önmarcangolás helyett azonban alkalmazz asszertív kommunikációt, melyben feltárjátok a problémát, és közösen, mindkettőtök igényeit figyelembe véve kerestek megoldást a problémára.

Mennyit kell a házasoknak szexelniük, hogy boldogok legyenek?

Amennyiben ezt a kérdést valóban felteszed magadnak, nos, rossz úton jársz! Minden ember, minden kapcsolat más, így nincs a hosszú boldogságnak egyetlenegy receptje. Sőt, a napi szex sem fog javítani a házasságon, ha alapvető gondok vannak benne az intimitással.

Az intimitás pedig nem egyenlő a szexszel! Tedd fel magadnak ezt a pár kérdést, hogy megtudd, elég közel vagytok-e még mindig egymáshoz:

Képesek vagytok megosztani a belső és külső problémáitokat egymással?

Megértéssel fordultok a másik felé akkor is, ha épp rossz időszakát éli?

Képesek vagytok kulturáltan vitatkozni sárdobálás nélkül?

Megnyugszotok, ha a párotok vigasztal?

Jól esik a párotok testi közelsége?

Értelemszerűen az a legtisztább intim kapcsolat, melyben minden kérdésre igen a válasz. Ugyanakkor minden javítható, ha a házassági eskühöz mérten a rosszban is kitartotok egymás mellett, és nyitottak vagytok közösen tenni a jobbért.