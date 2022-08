„Emilnek több okból is nagy szerencséje van velem. Az első az, hogy én ebben nőttem fel, vagyis tudtam, mivel jár, ha ismert ember van a családban. Végig láttam, mit jelent a rajongás. Amikor összekerültem Emillel, tudtam, kit választok. Tudtam azt is, hogy a rajongói többsége nő, éppen ezért soha nem voltam féltékeny. Köztünk tizenkét év alatt soha nem volt ebből probléma. Mi ennyi ideje a nap huszonnégy órájában együtt vagyunk" – idézi Tinát a Blikk. Az asszony azt is elmondta, hogy egyszer szexvideó landolt a postafiókjukban.

„Mivel közös az e-mail-címünk, volt olyan, hogy én nyitottam ki egy üzenetet, de nem nekem címezték, és valami olyasmi volt benne, ami mindenképpen 18 karikás tartalom. Meztelen videók, fürdés közben. Mindjárt szóltam is Emilnek, hogy nézze már meg. Nem nagyon tudtuk, mit kezdjünk vele, mert se benne, se bennem nem indított el semmit. Végül tovább küldtem a nő férjének" –mesélte Tina.