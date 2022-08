Ahogy az ismert dal refrénjében is elhangzik: "Nem csak a húszéveseké a világ"! Minden korban lehetünk csinosak és érezhetjük jól magunkat a testünkben. Ezt vallja Keleti Andrea, Onyutha Judit és Kandász Andrea is. A hölgyek bomba formában vannak, így bátran dobták le a textilt, és fürdőruhában álltak kamera elé.

Keleti Andrea kétségtelenül felkészült a bikiniszezonra, fürdőruhában is bámulatos az alakja. Igaz, nem volt mindig ilyen elégedett, pár éve még jó néhány kilóval többet mutatott alatta a mérleg.

Szégyenlősnek tartom magam, de mióta lefogytam, nem okoz gondot az alakomat jobban hangsúlyozó öltözékben mutatkoznom. Nagyon sokan megkerestek az én korosztályomból, a titokra kíváncsiak, hiszen a változókor elején nem könnyű tartani azt a formát, amit fiatalkorban.

"Szerencsém volt, mert elsőként próbálhattam ki egy Magyarországon fejlesztett gyógynövényreceptúrát, amivel 3 hónap alatt kerültem abba a formába, amivel újra jó ideje elégedett vagyok azzal, amit a tükörben látok. 10 kiló és két ruhaméret elhagyásával ma minden sokkal könnyebb. Az életem nagy része a táncteremben zajlik, ahol a tükör bizony minden nap szembesít a valósággal, így most egész más érzés kiállni egy csoport elé."

"Szerencsére sokszor állok színpadon is, ma már nem táncosként, hanem műsorvezetőként, és a gyönyörű estélyi ruhákat, amikben meg kell jelenni, egész másként viselem most, a fogyás után úgy, hogy a közönség ismét olyannak lát, amilyen annak idején a Szombat esti lázban megismert. A férjem is büszke volt rám, végig támogatott a fogyásban majd a fotózás kapcsán is, hogy vállaljam önmagam" – mondta nevetve a táncművész.

Onyutha Judit számára a fürdőruhás fotózás többszörösen is nagy kihívás volt. Az egykori időjós jó ideje visszavonult a nyilvánosság elől, ráadásul a makacsul kapaszkodó kilók sem kerülték el. Nagy fogyása számára is meghozta az önbizalmat.

Az elmúlt években stresszes voltam, rossz lelkiállapotba kerültem. Folyton ettem, akkor is, amikor nem voltam éhes, rengeteget nassoltam. Nem tetszett az a nő, aki a tükörből nézett vissza rám. Azzal, hogy lefogytam, egyensúlyba kerültem magammal, ezt látják a körülöttem lévő emberek is. Most pedig ez a fürdőruhás fotózás egy újabb mérföldkő számomra.

"Nagy szó, hogy le mertem vetkőzni egy wellnessben, mert eddig mindig takargattam magam strandkendőkkel és mindenféle leplekkel. A tudományos formula hatására felére csökkent az étvágyam és a lerakódások kipucolásában is sokat segített a napi 2 kapszula. Régebben nem szerettem strandra járni, ha a gyerekek miatt muszáj volt mennem, akkor is nagyon rosszul éreztem magam, de az utóbbi időben ez is megváltozott" – vallotta be Onyutha Judit.

Kandász Andrea mindig is fontosnak tartotta, hogy saját történetével, példájával erőt adjon a nőknek, hogy megmutassa, mindenki képes a változásra, így vállalja önmagát, előfordult már, hogy bikiniben síelt, legutóbb pedig egy wellnessben kapták lencsevégre.

Az utazási műsoraim miatt sokat forgattunk fürdőkben, de mindig igyekeztem takargatni magam. Mióta egy, a palesztin népgyógyászatban népszerű étvágycsökkentőnek és az életmódváltásomnak köszönhetően, éhezés és önsanyargatás nélkül 23 kilótól szabadultam meg, felszabadultabban viszonyulok a testemhez, kevesebb bennem a szorongás a külsőmmel kapcsolatban

– árulta el Kandi aki átalakulásával nem csak a változó korba lépő nőknek, de a szülés és a szoptatás után tükörképükkel elégedettlen anyukáknak is igyekszik segíteni.