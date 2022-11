A LELO Sona 2 Cruise-ba nem nehéz első látásra beleszeretni. Szuper formatervezése – egy léghullámos csiklóizgatóhoz képest is apró mérete, ívelt, kézre illő vonalvezetése – miatt egyből kedvet kap hozzá az ember (lánya).

Mint az újabb szexjátékok többsége, a LELO Sona 2 is egy teljesen vízálló, így a zuhany alatt és a kádban is használható eszköz, selymes szilikonborítással, gyönyörű, luxusérzetet nyújtó dizájnnal. A szuperszexi csomagolásban található egy USB-kábel a töltéshez, valamint egy puha tárolótasak, de a stílusos doboz maga is könnyen használható tárolásra.

Mivel nincs túl sok belőle, kezdem a negatívumokkal. A Sona 2 egy, a társaihoz képest hangos játék, és bár bekapcsoláskor ez még nem szembetűnő, de a csiklóra helyezéssel nagyon zajossá válik, ami nem éppen szexi. A hangerő ez esetben az intenzitásról is árulkodik, a termék ugyanis már az első fokozatnál olyan erős stimulációt nyújt, ami bár sokaknak intenzíven kellemes lesz, másnak viszont sajnos túlzó. Reméljük, a következő termék fejlesztésénél figyelembe veszik ezt a szempontot, ha nem akarják, hogy néhány nő fehérneműn keresztül legyen kénytelen használni a terméket, ami néha szexi, máskor nem annyira. Azonban akit sem az erősen hallható és tapasztalható izgatás nem zavar, annak a Sona 2 nem fog csalódást okozni, sok orgazmust viszont annál inkább!

A csiklóizgató nyújtotta stimuláció félúton van a szívás és fújás között, az érzés pedig már az első fokozatnál kezdve átható, a játék ugyanis 12 féle, állítható intenzitású lüktetési móddal kecsegtet a változatos örömszerzés érdekében. Bevallom, nem vagyok nagy rajongója az ilyen típusú, gép által generált „programoknak", de ennek a pici, rózsaszín játéknak sikerült meglepnie. Ebben rejlik ugyanis a játék elsődleges erőssége: a váltakozó ritmusok és különböző erősségű frekvenciák tényleg generálnak néhány wow-élményt, szkeptikus hozzáállásom ellenére váratlanul, szinte másodpercek alatt beindultam és az orgazmusig sem került volna sok időbe eljutni, ha nem lettem volna kíváncsi arra, hogy miket tud még ez a kis gép.

A többi program kipróbálása (és egy-két erős orgazmus megélése után) konstatáltam, hogy a LELO Sona 2 okozta érzés valóban más, mint az eddigiek. Valahogy mélyebb, erősebb és intenzívebb, mint bármi, amit eddig próbáltam. A csiklót átfogó kis kör erős vákuumot képez; ez egyáltalán nem érződik, az ott képződő vibrálás viszont annál inkább. Ennek oka, mint később megtudtam, hogy a vibráló membránt hátrébb, a csiklótól távolabb eső részre tervezték, ezáltal jobban szétoszlik a stimuláció. A Sona 2 mellett nehezen lehet görgetni valamelyik szocmédia felület feedjét, a játék ugyanis egyenesen „beránt" az élvezetbe, és teljes figyelmet követel meg magának, ami párban használva különösen izgalmas lehet. A több különböző program pedig élménydús felületet ad egymás felfedezésének. Emellett óriási pozitívum, hogy az intenzitás minden esetben állítható, ebben egy plusz és egy mínusz gomb van a segítségünkre. Azonban vigyázni kell, mert két program közti átugrásnál a játék nem tartja az intenzitási szintet, hanem egyből a legmagasabbról indít, ami könnyen megölheti a hangulatot.

Mindent összevetve, a LELO Sona bármelyik verziója nagyon jó barátja, sőt új kedvence lehet az erős stimulációt kedvelőknek, párban és egyedül használva is percek alatt felrepít a csúcsra. A teljes élményhez megéri időt adni neki, és minden fokozatát kipróbálni, mert valóban új típusú élvezeteket nyújt annak, aki az intenzív, kevésbé óvatos játékokat kedveli.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.