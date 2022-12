Már a műsor indulásakor kiderült, hogy az egyik versenyző felnőttfilmesként dolgozik. Ez pedig A Nagy Ő villájában sem maradt sokáig titok, az egyik legutóbbi adásban maga Bea vallotta be Attilának, miből is él valójában.

Árpa Attila nem fogadta jól a hírt, és ugyan Bea megmagyarázta, miért kényszerült erre a pályára, a színész-producer hajthatatlan volt: hazaküldte a hölgyet. A Tények ezután felkereste Beát, aki örömmel mesélt múltjáról és jelenéről, valamint megmutatta, hol is készíti az erotikus tartalmakat.

A riportban látható, milyen kamerákkal és világítással dolgozik Bea, aki azt is elárulta, hogy élő videókat készít, valamint van olyan felszerelése, amit utazás során is magával tud vinni. Így akár telefonról is tud élő streamet indítani.