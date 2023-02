VV Piros, a Való Világ harmadik párbajkiesője elindította saját szexi fizetős oldalát, döntését már most sokan kritizálják.

A csinos celeb egy kedélyborzoló online akcióval jelentette be az oldal élesedését: visszaszámláló órát állított be, illetve megígérte, hogy korábbi ValóVilág-szereplővel, VV Robival akár közös tartalmakkal is meglepik azokat, akik fizetnek ezért – írja a Blikk.

A szintén valóságshow-szereplőként, illetve Azahriah barátnőjeként is ismertté vált Luna Joanna éles kritikát fogalmazott meg a jelenséggel kapcsolatban.

Volt olyan évad, ahol ahogy kiestek a versenyzők, már prostituáltnak álltak? Vagy én vagyok lemaradva, és az OF egy menő nagy dolog, amihez egy 6 napos visszaszámlálás kell? Komolyan, hogy lehet valaki ennyire ostoba? Hogy ezt osztja meg büszkén? Helyettük szégyellem magam.

VV Piros persze nem volt rest és azzal védekezett, hogy Luna nincs tisztában a prostitúció fogalmával.