Kutatások sora bizonyítja, hogy a legtöbb embernek még ma is végtelenül kínos beszélni a szexről, pláne a saját párja előtt. Márpedig van olyan helyzet, amikor egyenesen muszáj, hiszen hiába gondolják laikusként sokan, hogy a merevedési zavart csupán az okozza, hogy valamit nem kap meg a másik, hogy többre, másra, jobbra vágyik – a valóságban ez egy betegség, amit kezelni kell.

Ki nem őszinte az ágyban?

Az persze tény, hogy a merevedés kialakulását végtelenül leegyszerűsítve a nemi vágy és az erek állapota határozza meg, ám hogy milyen egyéb okok állhatnak még a sikertelenség hátterében, arra Somorjai Martina szexológus ad választ a Fanny magazin kérésére.

– Testi szinten a vérkeringési elégtelenség a leggyakoribb ok. Ezen kívül az erekciózavar okai között vezető helyen áll az elhízás, a mozgásszegény életmód, a pornófüggőség, és az alacsony tesztoszteron szint is – utóbbi többnyire nem oldható meg egyszerű tesztoszteron adagolással. Betegségek közül a cukorbetegség, a magas vérnyomás – és a rá szedett gyógyszer – a „sztár"; azonban fontos tudatosítani, hogy míg a merevedési zavarok 5%-a fizikai okokra vezethető vissza, addig 95%-a pszichés. Ezért sem segítenek a potencianövelők – főleg nem egy idő után, amikor már hozzászoktak. És... a megszokott sémák helyett álljon itt néhány sor a nők felelősségéről is – hangsúlyozza Martina.

– A részleges impotencia oka lehet ugyanis a nők ismeretének hiánya és a jelenlegi, konkrét partner ismeretének hiánya. Számos mentálisan egészséges, kellő EQ-val rendelkező férfinak fontos a nő örömérzete az ágyban, nemcsak a saját élvezetére koncentrál. Az ilyen férfi, ha huzamosabb időn keresztül azt tapasztalja, hogy a nő öröme elmarad, a nő kedvetlen, nem kezdeményez soha, akkor saját maga is hajlamos összetöpörödni és bebújni a csigaházába. És mire a nő vágya megjönne a szeretkezéshez, addigra a férfinak már elment a kedve. Ez gyakori lelki ok. A kudarctűrés alacsony, a kudarckezelő mechanizmus nem válik be, a megszokott megküzdési módszeren kívül mást nem ismer; tehetetlenül áll, azaz nem áll a problémával szemben – magyarázza a szakértő, majd egy meglepő kijelentéssel folytatja: a nők nem segítenek ebben, ugyanis a nők nem őszinték az ágyban.

Mit értsünk ezalatt? – kérdezzük.

– Nem fejezik ki őszintén, mi tetszik és mi nem. Míg az élet más területein kritikusak, belekötnek minden apróságba, a szex terén „minden jó úgy, ahogy van". Persze kilóg a lóláb. A férfiak egy része hiúságból kifolyólag nem is kérdőjelezi meg önmagát, ágybeli ügyességét. Ők minden kis felsülésért a nőt hibáztatják. A másik részük viszont sejti, hogy a nője elégedetlen, esetleg rá is kérdez, de őszinte választ nem kap.

A teremtés koronázatlan koronái

Ettől függetlenül viszont a csőd az csak csőd marad. Joggal merül tehát fel a kérdés: mit érez a férfi, ha csődöt mondott az ágyban? Mi játszódik le ilyenkor a pasik fejében? Hogyan élik meg ezt a kínos helyzetet? Mernek maguktól beszélni róla, vagy a szőnyeg alá akarják söpörni a problémát? Ne adj' Isten, a nőre akarják hárítani a felelősséget?

– Férfiként csődöt mondani olyan érzés, amit a nők el sem tudnak képzelni. A nők nem tudják azt átélni, hogy ez mit jelent egy férfinak. Egy világ dől össze benne. Nem érzi saját létjogosultságát. Nem érzi magát nemcsak férfinek, de embernek sem. Minden téren, tehát munkában is csökken az önbizalma. Van, akinek ilyenkor jót tesz a nő nyugtatgatása, mást inkább tovább idegesít, és meg nem értésnek érzékeli – helyesen.

Egy férfi még akkor is férfinak akarja magát érezni, ha nincs partnere és nem is lesz egy darabig. Ha nem is él nemi életet, akkor is érezni akarja, hogy ő még férfi. Ha nem érzi, rettenetesen kétségbeesik. Nagyon ritka az, aki ezt – hasonlóan más betegséghez – elbagatellizálja, mint annyi mást az életben. Egy darabig mégsem veszik komolyan. Az első felsülések és a valódi szembenézés között akár évek, évtizedek telhetnek el. De addigra már a zavar is súlyosbodott, sokkal nehezebb és lassúbb lesz a felépülés. A többség az, aki hamar szembenéz a problémával. Jól is teszik. A kérdés már csak az, hogy a szembenézés megáll-e a pirulaszedés szintjén, mert az csak elodázása a megoldásnak és ráadásul tetézi a kiinduló rossz helyzetet még gyök kettővel, vagyis hozzá fog szokni, minimum pszichésen, és egy idő után nem tud „mankó" nélkül szexelni.

Lényeg a kor?

– Az idősek ráfogják ezt a korra, de valójában életünk végéig potensek maradunk – ahogy a mindenképp bekövetkező hüvelyszárazság is legenda, a 60 évesen bekövetkezett impotencia is az. Minden agyban dől el és szívben és lélekben, hozzáállásban. Egy fiatal nyilván motiváltabb a zavar megoldására!

Így sérül a nő közben!

Ezek után joggal merül fel a kérdés: a nő számára ez nem ugyanolyan csőd? Mennyivel másabb ez neki?

– A nő számára ez rendkívül megalázó. Minden esetben szinte azt az üzenetet közvetíti: nem kívánlak, nem vagy elég vonzó. Ami a szépségkultusz modern mocsarában egyenlő a nőkre mért halálos ítélettel. Elenyésző az öntudatos nő, aki azt mondja: neki semmi köze a férfi ED-jéhez – hangsúlyozza Martina, aki arra az egyéb női lapokban olvasható tanácsra is kitér, hogy jó ötlet-e ilyenkor szexi fehérneműbe bújni, vagy épp felturbózni az előjátékot... – ez a legrosszabb ötlet. Tilos, nem győzöm hangsúyozni. A férfi már így is csődtömegnek érzi magát, és reméli, hogy a neje nem veszi észre. Ha a nő nyíltan felhívja keringőre, akkor dühös vagy szomorú lesz, de nem erektált, Ennél jobb, ha inkább beszélnek a problémáról ahelyett, hogy úgy tennének, mintha minden rendben lenne. Persze urológushoz ne kísérje el, az megalázó a férfinak. A szexuálterápia egy megoldás lehet, de ahogy sok minden mást is, ezt is egyedül szeretik megoldani a férfiak. Ne feledjük: a férfiak prűdebbek a nőknél, zavarba jönnek, ha párjuk jelenlétében kell beszélniük szexológussal.

De akkor mi a megoldás?

– Jó szívvel javaslom erre az általam kidolgozott módszert, mellyel 30 nap alatt pirula nélkül visszanyerhető és stabil alapokra építhető a férfiasság – hívja fel a figyelmet Martina, aki betekintést is enged a módszerének a egyes részleteibe. – A lényege, hogy a férfi egyedül rendbe tudja hozni a korai magömlését vagy a merevedési zavarát. A férfiak nagy része szégyelli ezt, a szőnyeg alá söpri; a nő meg kikészül ettől idegileg. Ha a férfi ignorálja a problémát, legyen a nő az okosabb.

A nőnek kell segítenie – önmagán is. Ha nem mer a nő nyíltan beszélni erről, akkor nehéz lesz. A nő álljon ki magáért, álljon a sarkára. Gyakoroljon önszeretetet: ahelyett, hogy a férfit helyezi előtérbe, őt vigasztalja, legyen inkább határozott és intoleráns ebben a kérdésben. Ha nem megy másként, adjon a férfinak ultimátumot. Ne feledje: a méhnyakrák oka a szexuális elhanyagolás, amelynek hátterében a merevedési zavar, a férfi libidóhiány állhat. Ne jusson el idáig, előzze meg a nagyobb bajt!

Olvassa el, járjon utána, van-e természetes, viselkedés alapú módszer, ami tartósan segíthet a párjának, és beszélje rá. Sem az izomtorna, sem az ideig-óráig ható technikák, praktikák, például elutazások nem oldják ezt meg tartósan.

Valódi, hatékony változtatásra és szemléletformálásra, neurobiológiai újrahuzalozásra, nőismeretre, szexedukációra, helyenként traumafeldolgozásra, stresszkezelésre, kudarctűrő képesség növelésére, koncentrációs képesség erősítésre, nőismeretre, érzelmi intelligencianövelésre, aktivitásra és lemondásra van szükség. A merevedés az agyban, a lélekben kezdődik, nem az ágyban este 10-kor. Unszolja bátran! Párja ezért hálás lesz!

Szakértő: Somorjai Martina szexológus