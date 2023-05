Szeretnéd újraéleszteni a szerelmet? Esetleg új kedvesedet szeretnéd még jobban megismerni? Talán nem is gondolnád, de bizonyos telefonos appokat is ezért találtak ki.

1. Szex játék pároknak (App Store)

A felelsz vagy mersz játékok sokszor alapozzák meg a buli hangulatát. Egyszerű játék, ugyanakkor érdekes szituációkba vonzza be a játékosokat, amiben le kell vetkőzniük gátlásaikat. A szereplők két lehetőség közül választhatnak: egy pikáns kérdésre szeretnének válaszolni, vagy egy kalandos feladatot teljesíteni. A Love Game témája a szex, a kérdések és feladatok is erről szólnak. Használata igen egyszerű, csoportban is lehet játszani. A kezdő párok számára oldja az ismerkedés hangulatát, a régi szerelmesekben pedig újraélesztheti a tüzet - írja a Fanny magazin.

Pozitív vélemény: Az izgalmas, vicces játék alapja az őszinteség és bátorság.

Negatív vélemény: A demó verzióban korlátozott ideig érhetőek el a játékok, utána fizetőssé válik.

2. Sex Roulette (App Store)

A szexrulett több forró játéklehetőséget kínál használói számára. A legizgalmasabb ezek közül a „szexi pillanatok" és a „Káma Szútra rulett". Az első verzió garantáltan lázba hozza a résztvevőit. Válasszatok ki egy segédeszközt, ami lehet például eper, szemkendő, nutella. Ezután a játék különböző szexi feladatokat ad, amit a résztvevőknek végre kell hajtania. A szexrulett azoknak való, akik a pozíciók terén ötlethiányban szenvednek. Választhatunk előjáték, földi móka, felül, térdre és fel! kategóriák közül.

Pozitív vélemény: Mindegyik témakör más-más pozitúrát ajánl a résztvevők számára.

Negatív vélemény: A demó verzióban korlátozott ideig érhetőek el a játékok, utána fizetőssé válik.

3. Kindu (App Store)

Mindkét félnek regisztrálni kell, majd bejelölni egymást, mint egy ismerkedős oldalon. Az app ezek után szexi tevékenységet ajánl fel. Ezekre lehet igent mondani és nemet, vagy talánt. Ha mindkét fél igent mond, akkor meg is van az összekapcsolódás, és ki lehet próbálni.

Pozitív élmény: Ez egy remek alkalmazás azoknak, akik félnek elmondani az igazi vágyaikat.

Negatív élmény: Két külön okostelefon szükséges hozzá, hogy biztosítsa a pároknak azt a bizonyos induló szemérmességet. Egy idő után fizetőssé válik.

4. Vibrátor – Rezgés nőknek (Play Áruház)

A vibrátorok okozta gyönyört már a telefonod segítségével is átélheted. Tíz különböző intenzitást, ritmust kínál az applikáció, és azt ígérik, hogy a program ugyanazt nyújtja, mint egy vibrátor. A Play Áruházban a nők magas értékeléssel jutalmazták a készítőket.

Pozitív vélemény: Még arra is van lehetőségünk, hogy a hangulatunkhoz megfelelő hangeffekteket, zenéket állítsunk be.

Negatív vélemény: Az alap verzióban kevesebb a lehetőség, de közel ezer forint ellenében megvásárolhatjuk a bővített csomagot.

5. Kama Sutra - art of sex (Play Áruház)

A Káma-szútra - Vátszjájanának, a valószínűleg a 3. században, Indiában élt szerzőnek az egyetlen fennmaradt, eredetileg szanszkrit nyelven írott műve, pontos fordításban: A szerelem vezérfonalai - máig a szerelmi tudományok alapkönyve. Ez volt a forrása ennek az applikációnak, sok-sok ábrával.