48 nap és érkezik a mozikba egy valódi hazai gigaprodukció, a Petőfi-film

A Most vagy soha! az épített díszletváros mellett számos eredeti helyszínen is forgott: két hétig az 1848-as Pestet játszó Sopronban, ahol Petőfi, Szendrey Júlia és Jókai Mór Dohány utcai otthonát találta meg a stáb. A lakást korabelivé kellett alakítani, melyhez - a tapéta színétől kezdve, a Petőfi íróasztalán található kerámia figuráig - korabeli festmények is segítséget nyújtottak. A stáb a filmben a budai várat alakító komáromi erődrendszerben és Esztergomban is forgatott, míg a budapesti Andrássy út egyik impozáns lakásában Lederer tábornok rezidenciáját rendezték be. Táncsics börtönének jeleneteit a Budai Várban, a Landerer nyomdát pedig egy, a Kincsem parkban álló, csodálatos, korhű épületben forgatták le.

Miután véget ért a közel egy évig tartó forgatókönyv fejlesztés - Kis-Szabó Márk forgatókönyvíró és társai Rákay Philip és Szente Vajk író-kreatív producerek vezetésével -, a casting folyamata is hónapokat vett igénybe, eddig tartott míg minden karakterre megszületett a tökéletes választás. Petőfi castingja volt a legkritikusabb: minden magyar színész, aki csak kicsit is hasonlított a nagy költőre, meghívtak a válogatásra, míg végül a döntéshozók Berettyán Nándorban látták meg a számukra tökéletes költőt.