Egy régi barátság megszűnése hasonló a gyászhoz: hagyd, hogy fájjon, emlékezz, de élj tovább

2. Búcsúzz el rendesen

Ha egykori barátoddal egy városban éltek, bizony idővel a véletlen ismét egymás mellé sodorhat az egyik buszmegállóban vagy étteremben. Attól függően, hogyan vált el utatok üdvözölhetitek egymást és elegyedhettek beszélgetésbe vagy állhattok kínos, feszült csendben. Ha egyikőtöknek oka volt a barátságotok megszakítására, és ezt idővel meg is tudjátok beszélni, úgy mindkettőtöknek könnyebb lesz továbblépni. De ha a másik fél ebben nem volt partner sem akkor, sem most, akkor otthon ragadj tollat, papírt és írj búcsúlevelet. Írd ki érzéseidet, írd meg, miért érzed úgy, hogy a másik elárult, becsapott és nem volt hajlandó megbeszélni. A hatása évekkel később is érezhető lesz, hiába marad a levél örökre a fiókod mélyén. Legközelebb pedig, ha összefuttok, már könnyebben fogod tudni üdvözölni.

3. Gondold át, mit kaptál és adtál