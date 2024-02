Az elátkozott kapcsolat: Diana és Károly eljegyzése a vég kezdete volt

Károlynak nagyon más volt az elképzelése a házasságról, ő a hagyományosabb, konzervatívabb életstílust preferálta, míg Diana fiatalabb volt és friss lendület, modernitás jellemezte.

"Tudtam, hogy Harry fiú lesz, mert láttam a felvételen. Károly mindig is lányt akart.

Két gyereket akart, és hogy az egyik lány legyen. Tudtam, hogy Harry fiú lesz, de nem mondtam el neki" - emlékezett vissza később Diana arra, mi is történt, mikor Harrynek életet adott. Károly reakciója a következő volt: "Ó, Istenem. Ez egy fiú! És még a haja is vörös". Diana és Károly kapcsolata ezek után tovább romlott, és minden remény el is szállt, hogy valaha helyre tudnak állni közöttük a dolgok.

Tudom, hogy mi folyik közted és Károly között

Ma már az egész világ tudja, hogy Károly igazi szerelme Kamilla volt, akiről soha nem is mondott le.

Ma már az egész világ tudja, hogy Károly igazi szerelme Kamilla volt, akiről soha nem is mondott le. Egy idő után pedig Diana számára is nyilvánvaló vált, hogy ebben a házasságban mindig hárman lesznek, de nem hagyta magát. Szembesítette Kamillát azzal, hogy tud a viszonyukról. Tette mindezt Kamilla nővérének születésnapi buliján.

"Csak szeretném, ha tudnád: tudom, mi folyik közted és Károly között"

- közölte a hercegné. "Mindent megkaptál, amit valaha is akartál. A világ összes férfija beléd szeretett, és van két gyönyörű gyereked, mit akarsz még?"- kérdezte Kamilla. "A férjemet akarom" - válaszolta Diana. Próbálkozása azonban hiábavaló volt. 1992-ben aztán az egész világ számára nyilvánvaló vált, mi folyik a zárt ajtók mögött, hogy Károly hogyan is bánik a hercegnével, akkor jelent meg ugyanis a Diana igaz története című könyv, ami hatalmas botrányt keltett, de nem akkorát, mint Károly két évvel későbbi interjúja.

Bekövetkezett az elkerülhetetlen

1992-ben bejelentették, hogy útjaik különválnak: közölték, hogy döntésüket közösen hozták meg. A hivatalos válásra azonban ekkor még nem került sor. A kettejük közötti feszültség csillapodni látszott, amíg 1994-ben Károly nem adott egy olyan interjút, amelyben bevallotta, hogy megcsalta Dianát.

"A házasságunk menthetetlenül tönkrement, mindketten próbálkoztunk"

- mondta még. Persze Diana és a palota is dühöngött. Később azonban a hercegné is adott egy inetrjút, amelyben saját hűtlenségéről is vallott, és ott hangzott el az azóta már híressé vált mondata: "Nos, hárman voltunk ebben a házasságban, szóval egy kicsit zsúfolt volt". A hivatalos válásukra 1996-ban került sor. A kettejük története, aminek egy tündérmesének kellett volna lennie, de tragédiává vált, ezennel véget ért. Mint tudjuk, Diana végül arra sem kapott esélyt, hogy hosszú, boldog életet élhessen és láthassa a gyerekeit felnőni: 1997-ben egy autóbalesetben vesztette életét.