Ben Affleck egy dologot kért Jennifer Lopeztől, amikor újra összejöttek: nem kapta meg

- emlékszik vissza az 51 éves színész és rendező. "Aztán valahogy rájöttem, hogy nem fair dolog ezt kérnem tőle. Ez olyan, mintha hozzá akarnál menni egy hajóskapitányhoz, és azt mondanád: »Hát, nem szeretem a vizet«" - mondta Ben Affleck a kettejük szerelme által inspirált lemez dokumentumfilmjében.

Forrás: Northfoto

Egyelőre úgy tűnik, Affleck aggodalmai feleslegesek voltak, 2022 áprilisában eljegyezték egymást, és júliusban Las Vegasban kötötték össze az életüket. Az azóta eltelt években az 54 éves Lopez időnként megosztott fotókat és videókat a színészről a közösségi oldalain. Lopez is nyíltan beszélt arról, hogy Affleck mennyire kényelmetlenül érzi magát a reflektorfényben, különösen úgy, hogy ő az ihletője új albumának, a This Is Me...Now-nak és a hozzá tartozó This Is Me...Now: A Love Story című filmnek.



"Nem hiszem, hogy [Ben] nagyon kényelmesen érzi magát" - mondta. "De szeret engem, tudja, hogy művész vagyok, és támogatni fog mindenben, amiben csak tud" -tette hozzá. A The Greatest Love Story Never Told Lopez ambiciózus új projektjének kulisszái mögé nyújt betekintést. A Jason Bergh által rendezett dokumentumfilmben megszólalnak Lopez bizalmasai, valamint produceri partnerei és régi munkatársai. A dokumentumfilmben Lopez elárulta, hogy Affleck különleges ajándékot adott neki az első karácsonykor, amit már újra egy párként töltöttek: egy könyvet, amely minden levelet és e-mailt tartalmazott, amit két évtized alatt váltottak, és amelynek a The Greatest Love Story Never Told címet adta.