Jennifer Lopez ragyogott: igazán különleges ruhában lépett vörös szőnyegre

A pár együtt lépett a vörös szőnyegre a This Is Me...Now: A Love Story című filmjüknek Los Angeles-i premierjén a Dolby Színházban. A film egy zenei és vizuális feldolgozása azoknak az életeseményeknek, amelyek Lopez közelgő This Is Me...Now című albumát inspirálták, amely a 2002-es This Is Me...Then című album folytatása. Az alkotásra a Ben Affleckkel való szerelmük inspirálta Lopezt, de zenés és táncos betétek is találhatóak benne.