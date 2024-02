Hihetetlen, de igaz: túlélték a lehetetlent

A visszatérő című film

A grönlandi jégsivatag kutatói tábor nélkül maradtak

Ejnar Mikkelsen dán sarkkutató vezette az Alabama expedíciót 1909-10 között. Társával arra próbáltak bizonyítékot szerezni, hogy Grönland valóban egyetlen nagy földdarab, és az északi részén található Peary-öböl nem vágja ketté a földet. Amerika ugyanis igényt tartott a terület egy részére. Mikkelsen és társa a hajót és legénységüket hátrahagyva indultak útnak. Kutyaszánnal vágtak át a jégsivatagon, bizonyítékot szereztek, majd visszafelé túléltek egy jegesmedve támadást is. Visszatérve azonban rá kellett döbbenniük, hogy magukra maradtak, se hajó, se tábor, se élelem nem volt sehol. Két évvel később egy norvég bálnavadász mentette meg őket. Történetüket hűen bemutatja A jég ellen (Against the ice) című film, vagy A jégmezők fia című könyv.

A birodalmi transzantarktiszi expedició