Harminc éve mondták ki a boldogító igent: ilyen volt Michael Schumacher és Corinna az esküvőjük napján

A polgári szertartás napján Michael Schumacher elegáns, bézsszínű öltönyt és fehér inget viselt, de természetesen a menyasszonyt nem tudta überelni. A 26 éves menyasszony, Corinna rövid, csipkés, fehér ruhában jelent meg, az áttetsző ujjak és a mélyen dekoltázs tették igazán különlegessé. Szőke haját kontyba tűzte, nyakában gyöngy csillogott – legszebb éke mégis az arcán tükröződő boldogság volt.

Michael Schumacher és Corinna a polgári esküvőjük napján

Forrás: Getty Images

Michael Schumacher és Corinna szerelme kiállta az idő próbáját

A kerpeni esküvő után néhány nappal, augusztus 5-én templomi szertartáson is megerősítették fogadalmukat a Petersberg kápolnában. Isten színe előtt is hűséget esküdtek egymásnak – jóban, rosszban, egészségben és betegségben. Akkor még nem sejtették, milyen kemény próbák várnak rájuk, ám Corinna azóta is kitart nagybeteg férje mellett.

Michael Schumacher és Corinna templomi esküvőjéről ez ez egy kép fellelhető.

Forrás: Getty Images

Michael Schumacher és Corinna története a kerpeni gokartpályán kezdődött, ott ismerkedtek meg. Magánéletüket mindig is távol tartották a nyilvánosságtól, és ez azóta sem változott: Corinna nem kíván nyilvánosan beszélni a súlyos síbalesetet szenvedő F1-es pilóta állapotáról. Ahogy azt Schumacher menedzsere, Sabine Kehm korábban is hangsúlyozta, szeretetük, összetartásuk és kitartásuk példaértékű.