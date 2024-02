Online kihívások: felemelhetik a társadalmat, de bele is halhaltunk

Bird Box Challenge

Nem kevésbé volt veszélyes az úgynevezett a Bird Box kihívás, amit a Netflix 2018-ban megjelent Bird Box (Madarak a dobozban) című filmje inspirált. A horror-thrillerben Sandra Bullock alakítja a főszereplőt, Malorie Hayest, aki olyan entitásoktól akarja megvédeni a családját, amelyek az őket megpillantó embereket öngyilkosságra késztetik. A szereplők bekötött szemmel tesznek meg egy kétnapos utat, hogy megmeneküljenek, mindent vakon csinálnak. Ennek megfelelően a kihívás résztvevői is a szemüket eltakarva végeztek különböző tevékenységeket, például autót vezettek, mozgólépcsőztek, fociztak, sminkeltek, a videófelvételeket pedig feltöltötték a közösségi oldalakra. Elképzelni sem tudjuk, hány baleset történt, köztük nagyon súlyosak is. A sminkelés bekötött szemmel még vicces is lehet, a vakon vezetés tragédiába is fulladhat.

A Netflix 2019-ben közleményben figyelmeztette az embereket, hogy ne csináljanak balesetveszélyes dolgokat bekötött szemmel, nem szeretnék, hogy bárki kórházba kerüljön a film miatt.

Jerusalema kihívás