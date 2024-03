A tudatos jelenlét receptje: élvezd a tavaszt - itt és most!

Talán az évszakok váltakozása az egyik leglátványosabb példa arra, hogy mindannyiunk lelki és fizikai állapota mennyire összefonódik a természettel még akkor is, ha nagyvárosban élünk. A téli hónapok bezártsága, a kevesebb napsütés, és a hideg idő sokszor nyomasztóan hat ránk. Ahogy a nappalok hosszabbá válnak és a természet újraéled, szervezetünk is azonnal próbál alkalmazkodni a változásokhoz. Ha ez nem megy, esetleg az első igazán kirándulós hétvégén még betegek is leszünk, az gyakran a stresszérzet fokozódásával jár.

„Igenis léteznek hatékony módszerek a jóllétünk megőrzésére, fontos persze, hogy ilyenkor tudjuk mi segít, mi válik be számunkra. Ilyen lehet például a stresszkezelő technikák gyakorlása, mint például a légzéstechnikák, relaxáció vagy meditáció. Emellett az egészséges életmód, mint a rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás és elegendő alvás is segíthet a stressz csökkentésében és a jóllétünk megőrzésében. Nem véletlen vágyunk ilyenkor többet a természetbe - testmozgás lehet egy a kert szépítgetésével töltött délután, egy hosszabb kirándulás vagy csak egy nagy séta a barátainkkal. Kora tavasszal már lehet salátaféléket nevelgetni a balkonládákban, kertben - az ültetés, nevelés, gondoskodás nem csak a tudatos jelenlét gyakorlására adnak lehetőséget, hanem arra is, hogy friss zöldséget együnk!” – vélekedik Pollák Éva, a Mindwell Pszichológiai Központ szakmai vezetője. A friss levegőn és az egészséges életmódon túl azért van még dolgunk a lelkünkkel is. Van egy szó, mely sokaknak varázsszóként cseng és nem is tudják pontosan, hogy mit jelent igazából. Ez a mindfulness, másképpen tudatos jelenlét, egy olyan pszichológiai állapot és gyakorlat, amelyben figyelemmel kísérjük és elfogadjuk a jelen pillanatot, anélkül, hogy ítéletet alkotnánk vagy beleavatkoznánk.

„Pszichológiai szempontból a mindfulness hatékony eszköz lehet az érzelem szabályozásban, a stressz kezelésében és az általános jóllét javításában” – nyilatkozta a szakember. Léteznek hatékony módszerek a jóllétünk megőrzésére.

Forrás: Arteregó „A gyakorlatok, mint például a légzéstechnikák, testtudatosság növelése és a meditáció, segítenek az embereknek megtanulni, hogyan irányítsák figyelmüket a jelen pillanatra, és hogyan fogadják el azt, ami éppen történik velük.”