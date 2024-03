Magyarok, akikre nemcsak mi vagyunk büszkék, hanem az egész világ

Az az optikai festészet, vagy „op-art" legjelentősebb képviselőjének a nagyobb áttörést az 1961-es, Kassák Lajossal közösen rendezett kiállítása jelentette, melynek alkalmából jelentette meg a Denise René Galéria a Kassák/Vasarely-albumot.

1970. június 5.-én megnyitotta a dél-franciaországi Didaktikai Múzeumát, 1976 Aix-en-Provence-ban a tervei alapján épül fel a Vasarely Alapítvány – Építészeti Központ, ugyanebben az évben, július 14-én megnyílt a pécsi Vasarely Múzeum. 1987-ben Óbudán, a Zichy-kastély déli szárnyában jön létre újabb Vasarely Múzeum. A világhírű magyar művész, Victor Vasarely 1997. március 15-én, 91 éves korában, Párizsban hunyt el.

A legrangosabb amerikai újságírói díj névadója és a botránysajtó kitalálója, Joseph Pulitzer

Makón, magyar szülők gyermekeként született a kis Pulitzer József minden vágya az volt, hogy katona legyen, ám ezt a gyenge egészsége és a rossz látása nem tette lehetővé. Megpróbálkozott a francia idegenlégió mellett más hadseregekkel is, de mindenhol visszautasították, kivéve a hamburgi amerikai hadsereget, így 17évesen, anyja akarata ellenére Amerikába vándorolt, és részt vett az amerikai polgárháborúban. Leszerelése után Missouri állambeli St. Louisban telepedett le, ahol 1868-ban felveszik a német nyelvű Westliche Post című napilaphoz. Ezzel újságírói és politikai karrierje is beindult. 1872-ben megvette a Westliche Postot, majd a St. Louis Dispatch is az övé lett, a két lap összevonásával jöt létre a St. Louis Post-Dispatch, amely a mai napig a város napilapja. A New York World megvásárlásakor még csak 36 éves, de már dúsgazdag. Innen indította el Nellie Bly oknyomozó újságírói karrierjét, sőt, magát a műfajt is. Az úgynevezett sárga-újságírás, mai nevén bulvár is a nevéhez kötődik.