Lesújtó adatok: egyre romlik a nők helyzete a munka világában

Napjainkban a megkérdezett nők egyötöde (20%) úgy érzi, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség akadályozza őket saját vállalkozásuk elindításában, szemben a korábbi 14%-kal. Ennek egyik legfontosabb aspektusa lehet a vállalkozásindítás finanszírozása, hiszen egy tavalyi vizsgálat szerint a női alapítók részesedése a befektetésekből stagnál, és az összes európai kockázati tőkefinanszírozás 87%-át kizárólag férfiakból álló alapító csapatok nyerik el. Riasztó, hogy a kizárólag nőkből álló csapatokba történő befektetés 2023-ban mindössze 1% volt, annak ellenére, hogy a bizonyítékok szerint a nők 25%-kal jobb megtérülést tudnak elérni.

Forrás: Shutterstock

A nőknek biztonságra van szükségük

A 2024-es Global Progress for Women Report a nők biztonságérzetét is vizsgálta. A megkérdezettek csaknem háromnegyede (72%) nem érzi magát biztonságban, ha éjszaka egyedül sétál közterületen, 43%-uk a tömegközlekedési eszközökön, 55%-uk pedig félelmet érez akkor is, ha egyedül ül taxiba.