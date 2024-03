Minden idők legtöbb Oscar-díjat nyert filmjei: ikonikus alkotások, amelyek bevonultak a történelembe

Már az is dicsőségnek számít, ha egy alkotást jelölnek az Oscar-díjra, az pedig a készítők és a színészek hatalmas elismerése, ha a film meg is nyeri a szobrot. A legtöbben már egyetlen díjnak is örülnek, ám a filmkészítés történetében akadtak olyan mesterművek, amelyek több elismerést is elnyertek. Összeszedtük azokat az alkotásokat, amelyek a legtöbb Oscar-díjjal büszkélkedhetnek.

Az Oscar-díj az egyik legrangosabb filmművészeti elismerés, amelyet a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia ítél oda több kategóriában 1929 óta egy látványos gála keretében. Habár mára már a vörös szőnyeges bevonulás is óriási figyelmet kap, azért még mindig a filmeké a főszerep. Idén magyar idő szerint március 11-én hajnalban adják át az alkotásoknak járó szobrocskákat, addig pedig tekintsük át, melyek voltak minden idők legtöbb díjat kapott filmjei. Titanic

James Cameron 1997-ben bemutatott drámája minden idők egyik legtöbb elismerésre jelölt filmje, ugyanis a 194 perces eposzt 14 díjra jelölték. Ebből ugyan csak 11-et sikerült elnyernie, de ezzel bekerült a legek közé. Az alkotás a bemutatásakor 15 hétig vezette a jegyeladási listákat, mára pedig olyan klasszikussá vált, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kell. Titanic

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Twentieth Century Fox / Paramount Pictures / Lightstorm Entertainment Ben-Hur

A Charlton Heston főszereplésével készült 1959-es film Lew Wallace regényének harmadik és legsikeresebb adaptációja. Ez volt az első olyan film, amely ilyen elsöprő sikert aratott: 12 Oscar-jelölésből 11 díjat nyert meg, és ezt a rekordot 38 éven át egyetlen műnek sem sikerült túlszárnyalnia, csak megismételnie. Érdekesség, hogy a film zenéje is Oscar-díjat nyert, amelyet Rózsa Miklós magyar származású zeneszerző komponált. BEN-HUR (1959)

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/movie A Gyűrűk Ura: A király visszatér

A Gyűrűk Ura-filmsorozat harmadik, befejező része, amely J.R.R. Tolkien azonos című regényének az adaptációja, 2003 decemberében került a mozikba. Az alkotás több rekordot is megdöntött: egyrészt bekerült a legtöbb Oscar-díjjal jutalmazott filmek közé, ugyanis 11 szobrot nyert el, ráadásul 11 jelölésből, másrészt az első olyan fantasyfilm volt, amely megkapta a legfontosabbnak tartott, a legjobb filmnek járó Oscart, ráadásul bekerült azok közé a filmek közé, amelyek átlépték az egymilliárd dolláros bevételi küszöböt. A Gyűrűk Ura: A király visszatér

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© WingNut Films / New Line Cinema A nagy triászokat eddig nem sikerült egyetlen filmnek sem túlszárnyalnia, de azért akadtak még olyan alkotások, amik habár nem büszkélkedhetnek a "minden idők legtöbb Oscar-díjjal jutalmazott filmjének" címével, azért még mindig rengeteg elismerést sikerült bezsebelniük. West Side Story

Az 1961-es romantikus dráma egyetlen egy díjjal maradt el a legnagyobbaktól, "csak" 10 szobrot sikerült bezsebelnie a 11 jelölésből, ám ez az alkotás is kiemelkedik a többi közül, ugyanis a West Side Story minden idők legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett musicalje, vagyis a maga nemében egyedülálló a teljesítménye. A második ebben a műfajban a My Fair Lady, amely 12 jelölésből 8 díjat nyert el. West side story

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© The Mirisch Corporation Elfújta a szél Az Elfújta a szél egy 1939-es amerikai epikus történelmi romantikus film, amelyet Margaret Mitchell 1936-os regénye alapján forgattak. Ez a dráma lett az első színes film, amely elnyerte a legjobb filmnek járó díjat, valamint ennek a filmnek a mellékszerepéért kapott először Oscar-díjat színes börű színésznő, Hattie McDaniel. Az Elfújta a szél helyzete más miatt is különleges, ugyanis 13 díjra jelölték, amiből csupán 8-at ítéltek oda, azonban további két tiszteletbeli díjat is kapott.