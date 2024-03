Műfészek és pelenka: építsünk otthont a fecskéknek

Régebben, ha az ember építkezni vagy vakolni akart, a régi ház faláról leverte a fecskefészket, ami rettenetes baj, mert a fecske nem felejt, és ha nem találja a régi lakhelyét, a nagy keresgélésben akár el is pusztul. Ma már inkább óvjuk, mint bántjuk a fecskefészkeket, sőt, akár építhetünk is újat. Vásárolhatunk műfészkeket, valamint a koszolást megoldó, úgynevezett fecskepelenkákat is.

Fecskepelenkát rendelhetsz az interneten, de magad is készíthetsz otthon. Ebben segítséget nyújthat a Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület cikke, amit ide kattintva olvashatsz el.

Egyetlen fészek kihelyezése szinte teljesen értelmetlen, mert a fecskék társaságban szeretnek költeni, vagyis ahhoz, hogy nagy biztonsággal legyen fecske is a fészekben néhány éven belül, legalább 10-12 fészekre van szükség. Megéri, mert egyetlen fecske egy költési időszak alatt (áprilisban és júniusban) legalább egy kiló muslicát és legyet csipeget el - írja a Köpönyeg.