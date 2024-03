Szemétből lett milliomos Tom Szaky: „Amihez lehet, igyekszünk használtan hozzájutni"

Tom hatalmasra nőtt cégének a fő bázisa New Jersey, de mellette van irodája Budapesten és Japánban is. Az egyik különlegességük, hogy csak használt bútorokkal rendezték be őket, sőt, a legtöbb mindent szemétből alakítottak át, például az asztalok kidobott ajtókból készültek, a csillárok kávéskapszulából, a térelválasztók pedig petpalackból.

